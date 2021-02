Actualidade

Os CTT apresentaram ao Governo uma proposta de criação de uma comissão de negociação para rever as condições do contrato de concessão do Serviço Postal Universal (SPU), anunciaram hoje os Correios de Portugal.

"Sem prejuízo da recente criação de um grupo de trabalho governamental para análise da Lei Postal e das necessidades de serviço universal no território nacional que venham a configurar o próximo contrato de concessão do serviço postal universal", os CTT "dirigiram nesta data ao Governo português uma proposta de criação de uma comissão de negociação com mandato para a resolução das questões relacionadas com a sustentabilidade do atual contrato", informa a empresa.

"Na base desta proposta está, em primeiro lugar", justificam os Correios de Portugal, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "o facto de os CTT terem sempre deixado claro que, independentemente dos impactos da crise sanitária, tendo em conta a adversidade e o desequilíbrio do atual contrato de concessão, não estavam disponíveis para, mesmo que apenas por um período curto e transitório, serem prestadores do serviço postal universal se se mantivessem inalterados os respetivos termos".