Actualidade

O resultado líquido da Novabase caiu 63,3% no ano passado, face a 2019, para 7,5 milhões de euros, anunciou hoje a empresa tecnológica portuguesa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Novabase adianta que o volume de negócios aumentou 10% no período em análise para 125 milhões de euros, com o segmento das tecnologias de nova geração (Next-Gen) a representar 73%.

Relativamente ao peso do mercado nacional no volume de negócios, a tecnológica adianta que no ano passado foi de 44,8%, contra 42,8% um ano antes.