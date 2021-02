Covid-19

A Câmara de Vizela anunciou hoje que vai reabrir, na segunda-feira, os cemitérios, o parque das termas e a marginal ribeirinha, "tendo em atenção a evolução da situação epidemiológica da covid-19".

"Tendo em atenção a evolução da situação epidemiológica da covid-19, a câmara municipal elaborou um novo plano de contingência, definindo medidas preventivas, de acompanhamento e monitorização da situação evolutiva", lê-se num comunicado da autarquia.

Aquele município do distrito de Braga acrescenta que "no seguimento deste novo plano de contingência, os cemitérios foram encerrados no mês de janeiro, sendo que, tendo em atenção que, neste momento, face à evolução da situação epidemiológica, a Câmara Municipal de Vizela, em colaboração com as juntas de freguesia, decidiu que os cemitérios irão reabrir a partir de segunda-feira, dia 01 de março".