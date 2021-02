Covid-19

O Governo Regional da Madeira decidiu hoje prorrogar o confinamento até às 23:59 horas de 08 de março, mas alargou o horário de entrega de refeições ao domicílio até às 22:00 durante toda a semana.

Até agora, as entregas de refeições ao domicílio só eram possíveis fazer até às 22:00 de segunda a sexta-feira, enquanto aos fins de semana eram até às 17:00, hora em que toda a atividade comercial encerrava.

O recolher obrigatório continua, no entanto, estabelecido entre as 19:00 e as 05:00 horas nos dias de semana e entre as 18:00 e as 05:00 aos fins de semana.