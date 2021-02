Actualidade

O Benfica perdeu hoje com o Arsenal por 3-2 e falhou o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, numa partida disputada em Atenas, casa emprestada da equipa inglesa.

No encontro da segunda mão dos 16 avos de final da competição, disputado na Grécia devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19, o Arsenal adiantou-se com um golo de Aubameyang, aos 21 minutos, mas o Benfica respondeu e deu a volta ao marcador, com golos de Diogo Gonçalves (43) e Rafa Silva (61).

No entanto, o Arsenal acabou por marcar por mais golos, por Kieran Tierney, aos 67, e de novo por Aubameyang, aos 87, que 'bisou' na partida e garantiu o apuramento da equipa inglesa para a fase seguinte da Liga Europa.