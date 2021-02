Actualidade

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse hoje que o banco irá continuar a reduzir o seu número de funcionários em 2021 "de forma correta e transparente", depois de ter perdido 191 trabalhadores em Portugal em 2020.

"Não o fizemos de uma forma muito intensa ao longo de 2020, mesmo assim reduzimos o quadro do banco em 191 pessoas, e vamos continuar a fazer de uma forma correta, transparente, falando com as pessoas, colocando-nos sempre do outro lado da mesa, porque temos uma clara consciência dos custos sociais", disse Miguel Maya na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco (lucros de 183 milhões de euros), que decorreu de forma remota.

O gestor disse que em 2020 o banco "teve uma estratégia diferente daquela que seria a estratégia normal" em termos de redução de pessoal, devido às circunstâncias de incerteza associadas à pandemia de covid-19.