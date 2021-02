Actualidade

A corrente do Golfo atingiu o seu nível mais fraco em cerca de 1.000 anos, concluiu um estudo científico hoje divulgado, que alerta para as consequências extremas para o clima na Europa desta alteração no Atlântico.

"Nunca, em mais de 1.000 anos a circulação meridional do Atlântico (AMOC), também conhecida como sistema da corrente do Golfo, esteve tão fraca como nas últimas décadas", indicam as conclusões da pesquisa desenvolvida por cientistas da Irlanda, da Grã-Bretanha e da Alemanha publicadas na revista Nature Geoscience.

O estudo analisou os chamados `dados proxy´ de sedimentos oceânicos, da temperatura da água e de núcleos de gelo com várias centenas de anos e, a partir desta informação, reconstruiu a evolução do fluxo da corrente, chegando a "provas consistentes" de que a sua desaceleração no século XX não tem precedentes no último milénio.