O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse hoje que o seu banco só admite voltar a discutir a distribuição de dividendos em setembro, após fazer uma avaliação das contas do primeiro semestre de 2021.

"O banco não vai reavaliar o tema do dividendo relativamente ao exercício de 2020 nunca antes de setembro deste ano", disse hoje Miguel Maya aos jornalistas, acrescentando que o banco vai fazer "um 'assessment' [uma avaliação] da situação do banco, do capital, dos riscos" depois do primeiro semestre.

Miguel Maya, que falava na conferência de imprensa de apresentação de resultados do banco (lucros de 183 milhões de euros), referiu que "a primeira prioridade é a proteção do balanço do banco", numa altura em que se continua "a viver uma crise sanitária que não está ainda completamente definida, no alcance e profundidade".