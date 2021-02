Covid-19

O Brasil superou hoje as 250 mil mortes devido à covid-19 (251.498), praticamente um ano após a chegada da pandemia ao país e com hospitais em colapso em várias regiões, com falta de vagas nos cuidados intensivos.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, o país sul-americano contabilizou 1.541 vítimas mortais nas últimas 24 horas, o segundo dia com maior mortes desde o início da pandemia e mantendo a média diária de óbitos acima de mil há mais de um mês.

Em relação às infeções, o Brasil, com cerca de 212 milhões de habitantes, totaliza 10.390.461 casos confirmados, após ter somado 65.998 diagnósticos de covid-19 entre quarta-feira e hoje, véspera da pandemia completar um ano em solo brasileiro.