Covid-19

O Ministério da Saúde brasileiro anunciou hoje que assinou contrato com os laboratórios Bharat Biotech e Precisa Medicamentos para compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, produzida na Índia.

O investimento total foi de 1,6 mil milhões de reais (240 milhões de euros), numa aquisição que permitirá ampliar a estratégia de vacinação dos brasileiros contra a covid-19, segundo a tutela da Saúde.

"As primeiras oito milhões de doses do imunizante devem começar a chegar já no mês de março, em dois lotes de quatro milhões a serem entregues entre 20 e 30 dias após a assinatura do contrato. Em abril, o Governo Federal espera receber outras oito milhões de doses de imunizantes importados da Índia, no prazo de 45 e 60 dias após oficialização da compra. Em maio, é esperado o último lote de doses, com quatro milhões de unidades", explicou o executivo em comunicado.