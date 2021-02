Venezuela

A Embaixada de Portugal em Caracas criou uma página na rede social Facebook para divulgar informações, como a agenda da presidência portuguesa da UE, e para facilitar o contacto com a comunidade portuguesa no país.

"Para ampliar os canais de comunicação com a comunidade portuguesa, luso-venezuelana e lusodescendente, a Embaixada de Portugal em Caracas, disponibilizou a sua página no Facebook", indicou numa mensagem divulgada em grupos de luso-venezuelanos na aplicação de mensagens instantâneas WhatsApp.

Com o endereço www.facebook.com/embaixadadeportugal.caracas, a página destaca a realização, hoje, de uma conferência sobre a contribuição de novos modelos económicos no combate às alterações climáticas, no âmbito da presidência portuguesa da UE.