Covid-19

Os países do Fórum para o Progresso da América do Sul (PROSUL) defenderam uma maior cooperação no combate à pandemia e na produção regional de vacinas contra a covid-19.

O bloco, que integra Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru, reuniu-se virtualmente na quinta-feira e emitiu uma declaração focada nas dificuldades de produção e compra de vacinas na região.

"Expressando a nossa preocupação com a criação de regulamentos e/ou mecanismos que limitem as exportações de vacinas e suprimentos médicos a terceiros países para fazer frente à pandemia (...) declaramos a nossa vontade de promover a cooperação internacional e regional para alcançar o acesso universal, equitativo e oportuno à imunização contra a covid-19", indicou, em comunicado.