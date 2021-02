Actualidade

O Presidente timorense considerou hoje fundamental reequacionar a progressão na carreira militar, de modo a responder às expectativas dos efetivos e ao adequado equilíbrio das estruturas das forças armadas do país.

"É essencial se adaptar os quadros de pessoal às necessidades estruturais da organização, através de uma revisão dos efetivos dos quadros permanentes integrados na estrutura orgânica dentro e fora das FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste", afirmou.

"Este é um tempo de reflexão para que as instituições possam repensar o seu papel e as suas funções neste novo tempo desafios e mudanças do paradigma da segurança", considerou.