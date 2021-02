Covid-19

A Índia registou 120 mortes por covid-19 e 16.577 casos nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde indiano.

O país reduziu a progressão da doença nos últimos meses, depois de atingir o valor mais alto de infeções em meados de setembro de 2020, com 97.894 contágios num só dia.

No entanto, nos últimos dias a Índia sofreu um aumento de infeções, sobretudo no estado de Maharashtra, responsável por cerca de metade dos contágios nacionais, com mais de oito mil casos só nas últimas 24 horas.