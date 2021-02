Covid-19

O Reino Unido, com mais casos, e a Itália, com mais peso na transmissão comunitária, foram os países com maior impacto no início da pandemia de covid-19 em Portugal, revela hoje um estudo do Instituto de Saúde Ricardo Jorge.

Pelo menos 277 pessoas infetadas com SARS-CoV-2 oriundas de 36 países entraram em Portugal até 31 de março de 2020, sendo a maioria do Reino Unido, Espanha, França, Itália e Suíça,

Outra das conclusões do estudo é que, apesar dos primeiros casos de covid-19 notificados em Portugal reportarem a 02 de março de 2020, terão existido potenciais introduções ainda no final de janeiro, tendo a maioria ocorrido a partir da última semana de fevereiro, numa "transmissão comunitária que já estava a decorrer de forma silenciosa".