Autárquicas

O BE vai debater, no sábado, seis eixos programáticos para as autárquicas, às quais concorrerá com listas próprias e abertas a independentes, rejeitando coligações com a direita e o PS.

Na conferência autárquica online, o BE, que considera a política local "a primeira linha na resposta à crise", lança assim o debate sobre estas eleições no partido liderado por Catarina Martins, que no mesmo dia fará um comício virtual para assinalar o aniversário do Bloco, cuja assembleia de fundação decorreu em 28 de fevereiro de 1999.

O documento a que a agência Lusa teve acesso, proposto pelo Grupo Autárquico e pela Comissão Política do BE, vai ser debatido e votado na conferência de sábado.