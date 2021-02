Actualidade

A taxa de juro de referência de Moçambique vai subir em março de 15,5% para 17,8%, uma subida de 2,3%, a maior desde que foi criada, em junho de 2017, anunciaram hoje a associação de bancos e o banco central.

A 'prime rate' é sempre publicada no final de cada mês, para vigorar no mês seguinte.

O cálculo do valor a vigorar em março reflete a decisão de janeiro do Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique de aumentar a taxa de juro de política monetária, taxa MIMO, em 300 pontos base, para 13,25%.