Actualidade

O presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau disse hoje que o futuro do parlamento passa por intensificar o trabalho legislativo e manter uma colaboração harmoniosa com o Governo, com a fiscalização centrada na definição de objetivos.

"No futuro, a Assembleia Legislativa propõe-se intensificar ainda mais o trabalho legislativo, aperfeiçoando continuamente o sistema institucional de governação assente no primado da lei, e colaborando com o executivo na sua ação governativa, nos termos da lei", salientou Kou Hoi In, durante um encontro com os jornalistas.

"O trabalho fiscalizador do hemiciclo terá uma concretização mais direcionada para o balizamento dos objetivos, a par da eficácia do seu papel supervisor, dando ênfase ao apuramento factual da verdade, tendo em vista a otimização crescente do trabalho parlamentar", acrescentou.