Actualidade

Os Censos 2021 em Macau vão realizar-se entre 01 de abril e 21 de agosto, anunciaram hoje as autoridades.

A informação foi avançada após o Conselho Executivo ter concluído a discussão sobre o respetivo projeto de regulamento administrativo.

"O XVI Recenseamento da População e o VI Recenseamento da Habitação (...) da Região Administrativa Especial de Macau" é uma "operação (...) realizada a cada dez anos, de acordo com as recomendações da Divisão de Estatística das Nações Unidas", salientaram as autoridades em comunicado.