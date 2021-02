Covid-19

As autoridades sanitárias alemãs registaram 394 vítimas mortais de covid-19 e 9.997 novos contágios da doença, nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Na sexta-feira da semana passada morreram 508 pessoas de covid-19 e registaram-se 9.113 infeções.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada em sete dias sobe a 63 novos casos por cada 100 mil habitantes.