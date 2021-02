Covid-19

A Câmara de Vinhais informou hoje que, a partir de terça-feira, as populações raianas desta zona vão poder voltar a atravessar a fronteira da Moimenta, que passa a integrar os pontos de passagens permitidos no novo estado de emergência.

A autarquia presidida pelo socialista Luís Fernandes fez saber que, depois de várias diligências, nomeadamente junto do Ministério da Administração Interna, a fronteira da Moimenta passará a estar aberta duas vezes por dia, permitindo a passagem, nomeadamente dos que vivem e trabalham em lados diferentes da raia.

"No novo estado de emergência, que tem início no dia 02 de março, mais duas fronteiras vão ter permissão para abrir, a da Moimenta e a do Lindoso [fronteira da Madalena, em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo]", divulgou o município do distrito de Bragança, referindo-se à renovação das medidas de contenção da pandemia covid-19.