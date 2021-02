Covid-19

Mais de 90% das empresas portuguesas estavam em produção ou funcionamento total ou parcial na primeira quinzena de fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal (BdP).

"Na primeira quinzena de fevereiro de 2021, 92% das empresas estavam em produção ou funcionamento, mesmo que parcialmente, o que compara com 82% na primeira quinzena de abril de 2020 (primeiro confinamento)", revelou o Inquérito Rápido e Excecional às Empresas - Covid-19, lançado pelas duas instituições, para identificar os efeitos da pandemia na atividade das empresas.

O inquérito revelou também que 62% das empresas registaram uma redução no volume de negócios na primeira quinzena de fevereiro, face ao registado no mesmo período do ano anterior, o que compara com 81% primeira quinzena de abril de 2020 (altura em que foi lançado este inquérito).