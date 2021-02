Covid-19

O presidente da Câmara de Ponte da Barca saudou hoje a decisão da reabertura parcial, na terça-feira, da fronteira da Madalena, no Lindoso, considerando ser a resposta a uma "justa reivindicação dos trabalhadores transfronteiriços".

Em causa está a fronteira da Madalena, no Lindoso, no concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, considerada a "única porta de entrada" do Alto Minho à província de Ourense, na Galiza, em Espanha.

Atualmente, no distrito de Viana do Castelo, o atravessamento da fronteira entre o Alto Minho e a Galiza durante 24 horas apenas está autorizado na ponte nova de Valença. Há também em Monção e Melgaço pontos de passagem que estão disponíveis nos dias úteis, das 07:00 às 09:00 e das 18:00 às 20:00.