O embaixador português em São Tomé afirmou hoje que Portugal vai dar "atenção especial" à cooperação no domínio da saúde com São Tomé e Príncipe, no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação (PCE), cuja assinatura ainda não tem uma previsão de data.

"Os dois países vivem uma situação de pandemia e certamente que à nossa mente vem a área da saúde que, nas presentes circunstâncias, merece uma atenção especial", disse Rui Carmo no final de uma audiência com o primeiro ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus.

O diplomata, recebido em "audiência de cortesia" pelo chefe do executivo, assegurou também que a educação, segurança social e segurança interna integram igualmente as áreas de maior interesse no âmbito da cooperação bilateral entre os dois países.