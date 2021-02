Actualidade

A ONG Human Rights Watch (HRW) acusou hoje as autoridades militares dos Camarões de vários abusos e ataques contra civis na zona anglófona do país, no Sudoeste.

Em março de 2020, "pelo menos 20 mulheres - incluindo quatro deficientes - foram violadas, um homem morto e 35 outras pessoas presas" na aldeia de Ebam, refere um relatório da HRW, classificando o ataque como "um dos piores perpetrados pelo exército camaronês", que durante quase quatro anos se opôs aos grupos armados separatistas nas duas regiões ocidentais, povoadas principalmente pela minoria anglófona dos Camarões.

Testemunhas disseram que mais de 50 soldados entraram em Ebam a pé durante a noite, em retaliação contra civis suspeitos de cooperarem com combatentes separatistas.