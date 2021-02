Actualidade

O défice da balança comercial de Cabo Verde recuou mais de 10% em 2020, face ao ano anterior, para 584 milhões de euros, após fortes quebras nas exportações e importações, segundo dados do INE divulgados hoje.

De acordo com o boletim das estatísticas do comércio externo de Cabo Verde em 2020, do Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações cabo-verdianas (que não incluem o turismo) totalizaram 5.101 milhões de escudos (46,1 milhões de euros), um recuo de 16% face a 2019, influenciado pelas consequências da pandemia global de covid-19 ao longo do ano.

As importações feitas por Cabo Verde também recuaram, 11% face a 2019, para 69.694 milhões de escudos (630,3 milhões de euros) em 2020, enquanto as reexportações caíram 46,8%, para 14.973 milhões de escudos (135,4 milhões de euros).