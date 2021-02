Actualidade

O antigo primeiro-ministro de Angola Marcolino Moco, exonerado na semana passada do cargo de administrador não executivo da petrolífera estatal Sonangol, disse hoje que soube do seu afastamento pela televisão.

Numa publicação numa das suas redes sociais, Marcolino Moco disse que a sua exoneração, por "coincidência ou não", acontece depois de ter escrito sobre posições atribuídas ao Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, e críticas à orientação de certos programas da televisão pública, igualmente "criticadas por vários outros camaradas da chamada 'família MPLA'".

Esses críticos "por certo não têm, nem esperam por cargos tão suculentos, enquanto persiste este clima de intimidação cada vez (mais ou menos?) sofisticado", refere o também ex-secretário-geral do MPLA, que estava no cargo há três anos, por nomeação do Presidente, João Lourenço, tendo existido "alguma insistência" para então o aceitar.