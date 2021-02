LE

A Roma, de Paulo Fonseca, e o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, vão protagonizar um duelo entre treinadores portugueses nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça.

Além do confronto entre italianos e ucranianos, terá também um 'toque' luso o jogo do Tottenham, treinado por José Mourinho, frente ao Dínamo Zagreb, e o encontro do Olympiacos, orientado por Pedro Martins, perante o Arsenal, 'carrasco' do Benfica na última eliminatória.

O 'cabeça de cartaz' dos 'oitavos' da Liga Europa promete ser o Manchester United-AC Milan, um duelo entre antigos campeões europeus, com Bruno Fernandes do lado dos ingleses e Rafael Leão e Diogo Dalot no emblema italiano.