Etiópia

O Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, condenou hoje "nos termos mais fortes possíveis" os massacres de civis na região de Tigray, na Etiópia, divulgados pela Amnistia Internacional.

"A Amnistia Internacional publicou hoje um relatório sobre atrocidades que aconteceram em Axum, na Etiópia, em novembro de 2020. (...) Trata-se de outra lembrança angustiante da violência que os civis do Tigray têm sofrido deste o início do conflito. Condenamos, nos termos mais fortes possíveis, todos os crimes contra civis e apelamos a que os perpetradores sejam rapidamente trazidos perante a justiça", lê-se numa nota publicada por Josep Borrell e pelo comissário responsável pela Gestão das Crises, Janez Lenarcic.

Relembrando o Direito Internacional Humanitário que obriga "todas as partes a assegurarem a proteção de todos os civis, incluindo os refugiados e as pessoas deslocadas internamente", os dois responsáveis pedem o "fim imediato das hostilidades" e o acesso "pleno, imediato e livre" dos jornalistas e organizações humanitárias à região do Tigray.