A Câmara da Covilhã quer que seja criado um serviço de comboio Intercidades entre a Cova da Beira e o norte do país, reivindicação que o Governo vê com bons olhos, disse hoje o presidente daquele município, Vítor Pereira.

Na reunião pública do executivo, o autarca socialista explicou que teve um encontro, recentemente, com o ministro das Infraestruturas e um outro com presidente da CP-Comboios de Portugal, para lhes dar conta das pretensões regionais no âmbito da ferrovia, que também já foram alvo de uma moção aprovada na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.

No que concerne à ligação ao Norte, o projeto passa por criar um serviço de intercidades, que permita ligar o eixo Fundão-Covilhã-Guarda até ao eixo Aveiro-Porto-Braga, tirando partido do grande número de pessoas que circula entre as duas regiões.