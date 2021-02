Óbito/Quintana

A Universidade do Porto lamentou a morte hoje do andebolista Alfredo Quintana, mais do que um dos melhores guarda-redes do mundo, um "membro da família", antigo aluno da sua Faculdade de Desporto.

"Para nós, era muito mais do que um dos melhores guarda-redes de andebol do mundo. Era um membro da família... Até Sempre Alfredo Quintana (1988-2021), alumnus da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto", assinalou a Universidade.

Uma mensagem partilhada também pela Faculdade de Desporto, num texto acompanhado por uma fotografia do guarda-redes do FC Porto e da seleção portuguesa.