Óbito/Quintana

O FC Porto lembra "um homem grande em todas as dimensões", destacando as valências humanas do guarda-redes internacional português de andebol Alfredo Quintana, que morreu hoje após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira.

Num texto intitulado "Alfredo Quintana, Bravo!", os 'dragões' lembram, no sítio oficial na Internet, o homem que defendeu as suas redes nos últimos anos, que se identificava com um clube cujas cores, o azul e branco, o lembravam da sua equipa predileta de basebol, os Industriales.

"Em dez anos a viver em Portugal, Alfredo Quintana ganhou muitos jogos e conquistou vários títulos, fez milhares defesas e afirmou-se como um dos melhores guarda-redes do andebol mundial. Mais importante do que isso, não demorou a ser reconhecido pelas qualidades humanas que eram indisfarçáveis e que tocaram todos os que acompanharam o seu percurso e com ele conviveram. A humildade e a extroversão, a simpatia e o respeito. O coração enorme", pode ler-se na nota.