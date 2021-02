Óbito/Quintana

O Comité Olímpico de Portugal (COP) lamentou a morte do guarda-redes internacional português de andebol Alfredo Quintana, que morreu hoje no Hospital São João, no Porto, após uma paragem cardiorrespiratória sofrida na segunda-feira.

Numa nota publicada no sítio oficial do COP na Internet, este organismo "manifesta pesar pelo falecimento de Alfredo Quintana", guardião do FC Porto e da seleção nacional de andebol.

O atleta, lembram, estava integrado no Plano de Preparação Olímpica Tóquio2020, Jogos que foram adiados para este verão, e preparava-se para disputar, com a seleção, o pré-olímpico com vista a essa competição, depois de ter estado no Europeu de 2020 e no Mundial de 2021.