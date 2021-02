Efacec

Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norueguês disse hoje à Lusa que as preocupações portuguesas acerca do cancelamento do concurso ganho pela Efacec foram comunicadas às autoridades relevantes, estando Oslo a preparar uma carta sobre o assunto.

"As preocupações das autoridades portuguesas foram comunicadas às autoridades relevantes em Oslo", respondeu hoje à Lusa Siri Svendsen, porta-voz do MNE norueguês, após a diplomacia portuguesa ter expressado, na quarta-feira, preocupação acerca de um cancelamento de um concurso de 21 milhões de euros ganho pela Efacec para uma central de biogás nos arredores de Oslo.

A porta-voz referiu ainda que "o Ministério do Comércio, Indústria e Pescas está a preparar uma carta para as autoridades portuguesas" na sequência da situação, mas descartou qualquer envolvimento direto da diplomacia norueguesa no assunto.