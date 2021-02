Actualidade

O treinador Sérgio Conceição considerou hoje que "é fácil desmontar" a estratégia do Sporting, mas reconheceu que para isso o FC Porto tem de ser "competente" no jogo de sábado, da 21.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico dos 'dragões' elogiou a forma como o conjunto lisboeta, que é líder do campeonato, se tem apresentado, com "pragmatismo e eficácia", falando de um adversário "que sabe o que quer dentro do jogo e é difícil de contrariar".

"A simplicidade, às vezes, é o mais difícil de executar no futebol. Olhamos para o Sporting e percebemos que é fácil de desmontar, mas temos de ser competentes para o saber fazer", disse Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.