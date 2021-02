PRR

O presidente da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela disse hoje que o Governo está a promover uma "discussão pública de farsa" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e lamentou que os municípios não tenham sido ouvidos.

"É uma discussão pública de farsa. É uma discussão pública para satisfação do Governo, mas que, na verdade, não é em nada de discussão pública. Por uma simples razão: desde logo, os municípios, enquanto autoridades que no território, ao longo destes anos, têm sido as entidades que têm executado os diferentes programas comunitários, que têm sido fundamentais para a recuperação e a própria dinamização dos territórios, neste plano, estão completamente postas à margem", disse à Lusa Luís Tadeu.