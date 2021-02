Óbito/Daviz Simango

Milhares de pessoas saíram hoje à rua na cidade da Beira, centro de Moçambique, para acompanhar as cerimónias fúnebres de Daviz Simango, presidente do município e líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM).

Um cortejo percorreu alguns bairros daquela que é historicamente a segunda principal cidade do país depois da capital, Maputo, com meio milhão de habitantes.

O corpo de Daviz Simango permaneceu em câmara ardente num recinto montado na Praça do Município da Beira e será sepultado no sábado no cemitério de Santa Isabel, na mesma cidade.