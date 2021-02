Actualidade

Três manifestantes morreram hoje em confrontos com as forças de segurança em Nassíria, no sul do Iraque, afirmaram os médicos desta cidade, palco de um movimento de contestação contra o poder há vários dias.

Estas mortes elevam para cinco o número de manifestantes mortos durante uma semana na cidade, além das dezenas de pessoas que também ficaram feridas.

Os manifestantes têm desafiado as medidas de confinamento há vários dias, ligadas a uma segunda vaga da pandemia de covid-19 no país para manter vivo o movimento de contestação, enquanto nacionalmente, os protestos tornaram-se mais raros nos últimos meses.