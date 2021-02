Óbito/Quintana

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, lamentou hoje a morte de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do clube, garantindo que ficará para sempre no coração dos que privaram com ele.

"Partiu, deixou-nos um grande vazio, mas ficará para sempre no coração de todos nós, de todos os que com ele conviveram, no seio sobretudo dos que lutaram dia a dia, juntamente com ele, para que o clube que ele amava, o FC Porto, fosse cada vez maior", disse o líder dos 'dragões'.

Em declarações à FC Porto TV, Pinto da Costa lamentou a morte de "um grande homem, um grande atleta, um grande portista, um cidadão exemplar", quando estava "na força da vida, aos 32 anos", após "11 anos dedicados de alma e coração ao FC Porto".