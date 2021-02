Óbito/Quintana

O número um vai deixar de ser usado nas camisolas da equipa de andebol do FC Porto, para homenagear Alfredo Quintana, que faleceu hoje vítima de paragem cardiorrespiratória, anunciou o clube.

"Aprovando uma proposta apresentada por Jorge Nuno Pinto da Costa, a Direção do FC Porto decidiu retirar a camisola número 1 do andebol do clube", lê-se num comunicado publicado no site do clube.

De acordo com a mesma nota, esta decisão é "uma homenagem a Alfredo Quintana, até hoje o dono da camisola número 1 do andebol do FC Porto".