Actualidade

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) disse hoje à Lusa que o Governo tem que ouvir o setor florestal na tomada de decisões, que devem valorizar o território, lamentando ainda os atrasos na execução do PDR.

"Quanto mais hostil for a relação entre as organizações de produtores florestais e o Governo, com medidas pouco fundamentadas e economicamente inviáveis, será maior o abandono do território", afirmou Eduardo Oliveira e Sousa, em declarações à Lusa.

Este responsável publicou uma carta aberta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi convidado a presidir o Conselho de Ministros de 04 de março, apelando para que a sua participação não se traduza numa promulgação automática da legislação sobre as florestas.