A Cabo Verde Airlines vai contrair mais um crédito à banca, de quatro milhões de euros, com aval do Estado, para reiniciar as operações na próxima semana, 11 meses depois da paralisação devido à covid-19, anunciou hoje o Governo.

O anúncio foi feito em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pelo ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, para dar a conhecer as medidas de um novo acordo que o Estado cabo-verdiano, que ainda detém uma participação direta de 39% na Cabo Verde Airlines (CVA), vai assinar com os investidores islandeses, que desde 2019 lideram a empresa, com 51% das ações.

De acordo com o ministro, a empresa necessita de "injeção de capital fresco" para o reinício das suas operações e para financiar parte do saldo operacional negativo, tendo por isso recorrido à banca nacional para a mobilização desses valores.