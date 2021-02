PRR

As federações de andebol, futebol, basquetebol, patinagem e voleibol apresentaram hoje um documento com uma série propostas para que o desporto possa ser integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Lembrando o peso do desporto na economia europeia (2,12% do PIB da União Europeia) e as 736.425 pessoas ligadas à atividade em Portugal por época, as cinco federações lançam um apelo ao Governo para "recuperar Portugal construindo o futuro com o Desporto".

Nesta primeira proposta, o grupo de federações pede ao Governo que "crie um fundo especial de apoio ao desporto para apoiar a revitalização financeira dos clubes e associações desportivas devido ao impacto da pandemia da doença covid-19".