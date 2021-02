Actualidade

A eletricidade produzida em barragens deverá chegar à Guiné-Bissau até ao final deste ano, três anos depois do previsto, disse hoje à Lusa o coordenador guineense de um projeto sub-regional de produção de energia, Vicente Có.

A eletricidade produzida na barragem de Kaleta, na Guiné-Conacri, no âmbito do projeto da OMVG (Organização para Valorização da bacia do Rio Gâmbia, na sigla francesa), deveria ter chegado à Guiné-Bissau em setembro de 2018.

A demora ficou a dever-se a atrasos na construção de uma linha de transporte de energia de 218 quilómetros e de quatro subestações nas localidades guineenses de Saltinho (sul), Banbadinca (leste), Mansoa (centro/norte) e Bissau.