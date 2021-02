Covid-19

A Festa Anual do PSD/Madeira no Chão da Lagoa e o comício da rentrée política que tradicionalmente decorre no Porto Santo foram cancelados pelo segundo ano consecutivo devido à situação da pandemia da covi-19, anunciou hoje o partido.

"O PSD/Madeira informa que tanto a Festa do Chão da Lagoa quanto a rentrée política no Porto Santo estão canceladas, neste ano de 2021", lê-se no comunicado distribuído pela estrutura social democrata da região.

Esta decisão tem por base a "evolução da pandemia e as orientações que têm sido emanadas pelas autoridades de saúde no respeitante ao risco de eventos de massas no contexto da covid-11", referem os sociais-democratas madeirenses.