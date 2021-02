Actualidade

O Tribunal Constitucional negou provimento ao recurso interposto pelo ex-ministro dos Transportes angolano, Augusto Tomás, e restantes condenados do "caso CNC", considerando que não foram violados os direitos, liberdades e garantias, segundo um acórdão consultado pela Lusa.

A decisão do plenário, composto por 10 juízes não foi unânime, contando entre os votos vencidos os do juiz presidente, Manuel Aragão, e os dos conselheiros Carlos Teixeira, Josefa Neto e Maria de Almeida Sango.

O recurso extraordinário de inconstitucionalidade foi interposto por Augusto Tomás e restantes condenados do "caso CNC" (Isabel Ceita Bragança, Rui Manuel Moita e Manuel António Paulo) na sequência do acórdão do Tribunal Supremo que os condenou a penas entre dois meses e oito anos de prisão maior, multa e indemnização ao Estado pela prática de crimes de peculato e branqueamento de capitais.