O vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, anunciou hoje que a cerca sanitária a Rabo de Peixe vai ser levantada "com responsabilidade", na próxima semana, e saudou a "grande adesão" da população local no combate à pandemia.

"Para a semana não há cerca [a Rabo de Peixe]", porque vai ser "levantada com responsabilidade", disse o governante.

Artur Lima falava no parlamento dos Açores, no âmbito da apreciação de uma iniciativa do PSD que recomenda ao executivo um programa de recuperação económica e social específico para as freguesias de Ponta Garça e de Rabo de Peixe.