Actualidade

O Governo cabo-verdiano assinou hoje um acordo com as Nações Unidas para implementação de programas de apoio a Cabo Verde com um "envelope financeiro" de 23 milhões de dólares (19 milhões de euros), anunciou o vice-primeiro-ministro.

"Um envelope que vai nos permitir implementar os programas com as Nações Unidas, programas esses que vão focar, sobretudo, nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias", explicou Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, após a reunião de alto nível com os representantes das Nações Unidas.

O governante acrescentou que no quadro do novo contexto provocado pela pandemia de covid-19 é necessário "reforçar as parcerias" e "continuar a colocar as pessoas" no "centro" da atuação.