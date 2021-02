TAP

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovou hoje o acordo de emergência na TAP, adiantaram vários tripulantes à Lusa.

A Lusa já contactou o sindicato para obter uma posição oficial.

O SNPVAC anunciou, em 06 de fevereiro, um acordo coletivo de emergência com a TAP, após dez horas de reunião com a empresa, em que as partes acordaram reduzir os despedimentos para 166 tripulantes, face aos 746 inicialmente previstos, no âmbito do processo de reestruturação da companhia.