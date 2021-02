Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje terem detetado um novo caso de covid-19, contagiado pelo paciente na origem de um surto próximo da fronteira com a Indonésia, mas noutra zona do mesmo município.

O coordenador da força-tarefa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, disse aos jornalistas que se trata de um funcionário de 42 anos residente da aldeia de Onu-Laran, de apenas 373 habitantes, localizada no suco [divisão administrativa local] de Maudemo, posto administrativo de Tilomar.

O homem terá tido contacto entre 11 e 13 de fevereiro com o paciente inicial do 'cluster' da aldeia de Clau Halec, suco de Belulik Leten e posto administrativo de Fatumean, zona onde já foram confirmados sete casos, disse.